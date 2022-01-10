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В Харьковской области школы ушли на "дистанционку", но не из-за COVID-19

Владимир Козырь
10 января, 22:36
Пока вынужденное дистанционное обучение ввели до 12 января включительно

На дистанционку ушло 8 школ/Коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области из-за плохих погодных условий в школах ввели "дистанционку". Школьники будут учиться онлайн до 12 января.

Об этом сообщает местное издание KHARKIV Today.

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Детали

До 12 января включительно 8 школ Харьковской области перевели на дистанционное обучение из-за гололеда. Речь идет об учебных заведениях Боровской ОТГ (Изюмский район).

"Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому был сильный гололед. Руководители школ были на связи и попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение. Наши дорожные службы сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпать", — рассказал поселковый голова Александр Тертышный.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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