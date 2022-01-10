У Харківській області школи пішли на "дистанційку", але не через COVID-19

На дистанційку пішло 8 шкіл/Колаж: "Сьогодні"

У Харківській області через погані погодні умови в школах ввели "дистанційку". Школярі навчатимуться онлайн до 12 січня.

Про це повідомляє місцеве видання KHARKIV Today.

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До 12 січня включно 8 шкіл Харківської області перевели на дистанційне навчання через ожеледицю. Мова йде про навчальні заклади Борівської ОТГ (Ізюмський район).

"Ввечері й з початку дня пройшов холодний дощ, а на вулиці було 1-2 градуси морозу, тому була сильна ожеледь. Керівники шкіл були на зв'язку та попросили, щоб зберегти здоров'я дітей, на два дні зробити дистанційне навчання. Наші дорожні служби сказали, що не встигнуть таку кількість доріг до ранку прокидати", — розповів селищний голова Олександр Тертишний.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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