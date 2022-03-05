В Херсоне местные устроили митинг и требуют оккупантов убраться из Украины – видео

В Херсоне люди протестуют против войны / Фото: Коллаж: Сегодня

На центральной площади Херсона прямо сейчас митинг против оккупантов.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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"Люди, не бойтесь! Собирайтесь вместе ! Выходите на улицы и площади временно оккупированных городов. Требуйте от оккупантов убираться из Украины", — написал Антон Геращенко.

По его словам, перепуганные оккупанты стали стрелять в воздух автоматными очередями, но херсонцы не расходятся.

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Враг в отчаянии бомбит то, что осталось целым

В Сумах с 5 утра слышны мощные взрывы во всех частях города. Стекла дрожат. Как сообщает "Сегодня", бомбят со стороны микрорайона Химик. Там наверняка враг добивает то, что не разрушил в результате авианалета.

В частности, подстанцию, питающую электроэнергией большую часть Сум. В городе предупредили об уличных боях. Людей просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

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Сирен в городе не слышно. Есть проблемы с сигналом. Слышен гул самолета над Сумами.