У Херсоні місцеві влаштували мітинг та вимагають окупантів забратися з України – відео

У Херсоні люди протестують проти війни / Фото: Колаж: Сьогодні

На центральній площі Херсона прямо зараз мітинг проти окупантів.

Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

Реклама

"Люди, не бійтеся! Збирайтеся разом! Виходьте на вулиці та площі тимчасово окупованих міст. Вимагайте окупантів забиратися з України", – написав Антон Геращенко.

За його словами, перелякані окупанти стали стріляти вгору автоматними чергами, але херсонці не розходяться.

Реклама

Ворог у відчаї бомбить те, що залишилося цілим

У Сумах з 5-ї ранку чути потужні вибухи у всіх частинах міста. Шибки дрижать. Як повідомляє "Сьогодні", бомбардують з боку мікрорайону Хімік. Там, напевно, ворог добиває те, що не зруйнував через авіаналіт.

Зокрема, підстанцію, яка живить електроенергією більшу частину Сум. У місті попередили про вуличні бої. Людей просять не виходити надвір і залишатися в укриттях.

Реклама

Сирен у місті не чути. Є проблеми із сигналом. Чути гул літака над Сумами.