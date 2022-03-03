В Херсоне воздушная тревога – начались мощные взрывы (видео)

В Херсоне объявили воздушную тревогу / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсоне ночью 3 марта объявили воздушную тревогу, местным жителям нужно находиться в укрытиях. Украинцы уже заметили мощные взрывы – в Сети пишут, что оккупанты стреляют в районе села Чернобаевка под Херсоном.
Об этом сообщает "Сегодня".
Как видно на записи, взрывов было несколько, каждый раз небо освещалось ярким оранжевым цветом. Не исключено, что это работает украинская ППО.
Ситуация в Украине 3 марта
- Оккупанты атаковали город Изюм Харьковской области. Удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме погибли минимум шестеро мирных жителей, заявил мэр Владимир Мацокин.
- Во время очередного обстрела российскими оккупантами Харькова погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. Она умерла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе.
- В Киеве ночью 3 марта пользователи Сети уже сообщили о четырех мощных взрывах в центре города.
- Российские солдаты воруют в селах варенье – РФ забросила своих военных в Украину без достаточного количества еды. Теперь солдаты занимаются мародерством и отбирают продукты у местных жителей.