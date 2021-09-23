В Херсонском аэропорту строят новую взлетно-посадочную полосу – фото

В Херсоне появится новая взлетно-посадочная полоса / Фото: Коллаж: Сегодня
В международном аэропорту "Херсон" стартовала реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВВП). Создание современной ВПП проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Новая полоса позволит повысить пассажиропоток до 500 тыс. человек в год.
Об этом сообщила Херсонская ОГА.
Аэропорт был построен более 40 лет назад. Длина имеющейся полосы составляет 2500 метров, а ширина – 42 метра. Характеристики действующей ВПП не отвечают современным требованиям авиакомпаний, использующих самолеты категории D.
В рамках реконструкции плиты будут демонтированы, а полоса будет продлена до 2600 м и расширена до 60 м.
Сейчас на объекте фрезеруют изношенное асфальтобетонное покрытие, демонтируют плиты и ведут земляные работы. Завершить планируют до конца 2021 года.
Ранее Херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, в которой предусмотрено 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы.
"Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн, которые уже пошли на разработку проектно-сметной документации", - добавили в ОГА.
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