У Херсонському аеропорту будують нову злітно-посадкову смугу – фото

У Херсоні з'явиться нова злітно-посадкова смуга / Фото: Колаж: Сьогодні

У міжнародному аеропорту "Херсон" стартувала реконструкція злітно-посадкової смуги (ЗПС). Створення сучасної ЗПС проходить за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Нова смуга дасть змогу підвищити пасажиропотік до 500 тис. людей на рік.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

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Аеропорт був побудований понад 40 років тому. Довжина наявної смуги становить 2500 метрів, а ширина – 42 метри. Характеристики наявної ЗПС не відповідають сучасним вимогам авіакомпаній, що використовують літаки категорії D.

Фото: Херсонська ОДА

У межах реконструкції плити будуть демонтовані, а смуга – продовжена до 2600 м і розширена до 60 м.

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Нині на об'єкті тривають фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, демонтаж плит і земляні роботи. Завершити планують до кінця 2021 року.

Фото: Херсонська ОДА

Раніше Херсонський аеропорт було внесено до Державної цільової програми розвитку аеропортів, в якій передбачено 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги.

Фото: Херсонська ОДА

"Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн, які вже пішли на розробку проєктно-кошторисної документації", – додали в ОДА.

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