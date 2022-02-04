В Херсонской области дети провалились под лед: 7-летнего мальчика спасают в реанимации

7-летний мальчик находился уже без признаков жизни / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 3 февраля, в Олешках Херсонской области под лед провалились двое детей. Больше всего пострадал 7-летний мальчик и сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщает ГСЧС Херсонской области.

Что известно

На набережной под лед провалились двое детей. Когда спасатели прибыли на место, то девочка и мальчик уже находились на берегу. Из ледяной воды их вытащили люди, которые стали свидетелями происшествия.

В каком состоянии были дети

Девочка отделалась сильным испугом, а вот 7-летний мальчик находился без признаков жизни. Спасатели начали делать ему косвенный массаж сердца и искусственное дыхание. Ребенок пришел в сознание.

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Что делать, если вы провалились под лед?

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

громко зовите на помощь;

широко раскиньте руки на края пролома и удерживайтесь от погружения в воду с головой;

старайтесь осторожно дотянуться до какого-то предмета, что поможет вам удержаться или выбраться на поверхность;

выбирайтесь на лед без резких движений, налегая на него грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Старайтесь занять своим телом наибольшую площадь на льду;

выбравшись из проруби, отползите от нее на безопасное расстояние, а затем ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь там прочность льда уже проверена. Ни в коем случае нельзя быстро бежать к берегу, даже если вам этого очень хочется;

необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками нет, выкрутите мокрую и снова наденьте. Для согревания делайте любые физические упражнения.

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