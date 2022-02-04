На Херсонщині діти провалилися під кригу: 7-річного хлопчика рятують у реанімації

7-річний хлопчик перебував уже без ознак життя / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 3 лютого, в Олешках Херсонської області під лід провалилися двоє дітей. Найбільше постраждав 7-річний хлопчик і зараз перебуває у реанімації.

Про це повідомляє ДСНС Херсонської області.

Що відомо

На набережній під кригу провалилися двоє дітей. Коли рятувальники прибули на місце, то дівчинка й хлопчик уже перебували на березі. З крижаної води їх витягли люди, які стали свідками події.

В якому стані були діти

Дівчинка просто була дуже налякана, а ось 7-річний хлопчик був без ознак життя. Рятувальники почали робити йому непрямий масаж серця та штучне дихання. Дитина прийшла до тями.

Наразі хлопчик перебуває у тяжкому стані у реанімації.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу?

зберігайте спокій, не панікуйте;

голосно кличте на допомогу;

широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;

намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам утриматись або вибратися на поверхню;

вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягаючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;

вибравшись із ополонки, відповзіть від неї на безпечну відстань, а потім повзить у той бік, звідки прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. У жодному разі не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;

необхідно переодягтися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову надіньте. Для зігрівання виконуйте будь-які фізичні вправи.

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