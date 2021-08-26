Не дали покурить. В Херсонской области мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе

Подозреваемого задержали правоохранители. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле города Берислав Херсонской области в рейсовом автобусе 51-летний мужчина угрожал взорвать гранату. В этот момент в автобусе находились 26 пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Что известно

Водитель автобуса "Мерседес Спринтер" позвонил в полицию и сообщил, что один из пассажиров словесно начал угрожать подрывом гранаты.

Правоохранители прибыли на место происшествия и осмотрели вещи мужчины.

"При поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов полицейские не обнаружили", – сообщили в полиции.

Мужчина, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, объяснил правоохранителям, что хотел покурить, а водитель отказался сделать остановку.

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На правонарушителя составили административные материалы по статье "мелкое хулиганство" и статье "распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде".

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