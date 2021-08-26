Не дали покурити. У Херсонській області чоловік погрожував підірвати гранату в автобусі

Підозрюваного затримали правоохоронці. Фото: колаж "Сьогодні"
Біля міста Берислав Херсонської області в рейсовому автобусі 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату. У цей момент в автобусі перебувало 26 пасажирів.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.
Що відомо
Водій автобуса "Мерседес Спринтер" зателефонував в поліцію і повідомив, що один з пасажирів словесно почав погрожувати підривом гранати.
Правоохоронці прибули на місце події та оглянули речі чоловіка.
"При поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів поліцейські не виявили" – повідомили в поліції.
Чоловік, у якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння, пояснив правоохоронцям, що хотів покурити, а водій відмовився зробити зупинку.
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На правопорушника склали адміністративні матеріали за статтею "дрібне хуліганство" і статтею "розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді".
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