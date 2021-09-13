В Херсонской области поймали банду, ограбившую с молотком десятки квартир (фото)

Нарушители с молотком проникали в квартиры. Коллаж "Сегодня"
В Херсоне 13 сентября суд планирует избрать меру пресечения двум дерзким "домушникам" – отцу и сыну, которые подозреваются в десятках квартирных краж.
Об этом сайту "Сегодня" сообщил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин.
По его словам, в прошлом году оперативники уже задерживали этих воров и их подельника, но суд отпустил их под залог в 425 тыс. грн за каждого. Они заплатили эту сумму и решили не терять времени – начали компенсировать "траты" новыми кражами.
"Начиная с мая этого года трио приезжало в Херсон на выходные и праздники, чтобы совершать квартирные кражи путем отжима пластиковых окон на первых и вторых этажах многоэтажек. В этот раз группировка была более осмотрительной и операция по их задержанию несколько раз срывалась. Но в итоге они были задержаны", – сказал Прокудин.
Как уточнила в комментарии для "Сегодня" спикер полиции Херсонской области Татьяна Пшонь, вору-отцу – 54 года, сыну – 25 лет.
"О них известно, что они – одесситы", – уточнила Пшонь.
По данным полиции Херсонской области, группировку пытались поймать правоохранители Одессы, Львова, Житомира и Хмельницкого. На счету банды как минимум 22 квартирные кражи с начала нынешнего года.
Самые распространенные преступления – грабеж и кража
По статье "Кража" в разные года было такое количество правонарушений:
- 2013 год – 242 769;
- 2014 – 226 833;
- 2015 – 273 756;
- 2016 – 312 172;
- 2017 – 261 282;
- 2018 – 238 492;
- 2019 – 197 564;
- 2020 – 138 562.
Количество уголовных дел по статье "Грабеж" с 2013 года снизилось почти втрое:
- тогда за год было 22 695 нарушений;
- в 2020 году – 7492.
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