У Херсонській області зловили банду, яка пограбувала з молотком десятки квартир (фото)

Порушники з молотком проникали в квартири. Колаж "Сьогодні"

У Херсоні 13 вересня суд планує обрати запобіжний захід двом зухвалим "домушникам" – батькові і синові, які підозрюються у десятках квартирних крадіжок.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив начальник поліції Херсонської області Олександр Прокудін.

За його словами, минулого року оперативники вже затримували цих злодіїв і їхнього подільника, але суд відпустив їх під заставу в 425 тис. грн за кожного. Вони заплатили цю суму і вирішили не гаяти часу – почали компенсувати "витрати" новими крадіжками.

Підозрювані раніше працювали з подільником. Колаж "Сьогодні"

"Починаючи з травня цього року тріо приїжджало до Херсона на вихідні і свята, щоб здійснювати квартирні крадіжки шляхом віджиму пластикових вікон на перших і других поверхах багатоповерхівок. Цього разу угруповання було більш обачним і операція з їх затримання кілька разів зривалася. Але зрештою вони були затримані", – сказав Прокудін.

У чоловіків вилучили велику суму. Фото: Олександр Прокудін

Як уточнила в коментарі для "Сьогодні" речник поліції у Херсонській області Тетяна Пшонь, злодію-батькові – 54 роки, синові – 25 років.

"Про них відомо, що вони – одесити", – уточнила Пшонь.

За даними поліції Херсонської області, угруповання намагалися зловити правоохоронці Одеси, Львова, Житомира та Хмельницького. На рахунку банди як мінімум 22 квартирні крадіжки з початку нинішнього року.

Копи знайшли у злодіїв вкрадені прикраси. Фото: Олександр Прокудін

Найпоширеніші злочини – грабіж і крадіжка

За статтею "Крадіжка" в різні роки була така кількість правопорушень:

2013 рік – 242 769;

2014 – 226 833;

2015 – 273 756;

2016 – 312 172;

2017 – 261 282;

2018 – 238 492;

2019 – 197 564;

2020 – 138 562.

Кількість кримінальних справ за статтею "Грабіж" з 2013 року знизилася майже втричі:

тоді за рік було 22 695 порушень;

у 2020 році – 7492.

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