В Херсонской области простились с военными, которых расстрелял солдат в Днепре (фото)

В Херсонской области похоронили погибших нацгвардейцев / Фото: Коллаж: Сегодня
После церемонии прощания в Днепре в Херсонской области 30 января прошли похороны трех нацгвардейцев, который застрелил солдат Артемий Рябцев на "Южмаше" в Днепре. В последний путь провели Александра Буганова, Леонида Черника и Артема Левкивского.
Об этом сообщает Национальная гвардия.
Солдаты погибли на территории завода "Южмаш" от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью.
Александра Буганова похоронили в Подокалицовке, Леонида Черника – в Каховке, а Артема Левковского – в Олешках.
Попрощаться с нацгвардейцами пришли родственники, друзья, товарищи по службе, а также сотни местных жителей.
Их похоронили в населенных пунктах, где они родились и выросли.
Коротко о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.