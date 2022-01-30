В Херсонской области простились с военными, которых расстрелял солдат в Днепре (фото)

В Херсонской области похоронили погибших нацгвардейцев / Фото: Коллаж: Сегодня

После церемонии прощания в Днепре в Херсонской области 30 января прошли похороны трех нацгвардейцев, который застрелил солдат Артемий Рябцев на "Южмаше" в Днепре. В последний путь провели Александра Буганова, Леонида Черника и Артема Левкивского.

Об этом сообщает Национальная гвардия.

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Фото: Нацгвардия

Солдаты погибли на территории завода "Южмаш" от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью.

Фото: Нацгвардия

Александра Буганова похоронили в Подокалицовке, Леонида Черника – в Каховке, а Артема Левковского – в Олешках.

Фото: Нацгвардия

Попрощаться с нацгвардейцами пришли родственники, друзья, товарищи по службе, а также сотни местных жителей.

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Фото: Нацгвардия

Их похоронили в населенных пунктах, где они родились и выросли.

Фото: Нацгвардия

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