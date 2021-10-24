В Херсонской области в жутком ДТП погибли четыре человека. За рулем был подросток (фото)

В Херсонской области в аварии погибли трое пассажиров и водитель / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсонской области внедорожник на большой скорости влетел в дерево. В результате погибли четыре человека, в том числе 15-летний водитель и трое молодых пассажиров.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Как произошло ДТП
Авария случилась в ночь на 24 октября на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района. Volkswagen Touareg на бешеной скорости врезался в дерево.
В ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей 2006 года рождения. При этом еще двое 17-летних детей госпитализировали. Медики диагностировали у них травмы разной степени тяжести.
Кто был за рулем?
По предварительным данным полиции, за рулем внедорожника был 15-летний парень, житель поселка Великая Александровка. В ведомстве отметили, что юноша погиб.
"В салоне автомобиля находились односельчане водителя в возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с. Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП", – добавили полицейские.
По факту ДТП копы начали производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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