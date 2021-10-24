У Херсонській області в моторошній ДТП загинули чотири людини. За кермом був підліток (фото)

У Херсонській області в аварії загинули троє пасажирів і водій / Фото: Колаж: Сьогодні
У Херсонській області позашляховик на великій швидкості влетів у дерево. Загинули чотири людини, зокрема 15-річний водій і троє молодих пасажирів.
Про це повідомили в ДСНС України.
Як сталася ДТП
Аварія сталася вночі проти 24 жовтня на дорозі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району. Volkswagen Touareg на шаленій швидкості врізався у дерево.
У ДТП загинули чотири людини, серед них двоє дітей 2006 року народження. Ще двох 17-річних госпіталізували. Медики діагностували у них травми різного ступеня тяжкості.
Хто був за кермом?
За попередніми даними поліції, за кермом позашляховика був 15-річний хлопець, житель селища Велика Олександрівка. У відомстві зазначили, що юнак загинув.
"У салоні автомобіля були односельці водія віком 15 і 20 років, а також 21-річний житель с. Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП", – додали поліцейські.
За фактом ДТП копи почали провадження за ч. 3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини і перекидання транспортного засобу.
Читайте також:
- Об'їхати не вийшло. У Києві водій мікроавтобуса збив поліцейського
- У Хмельницькій області авто на смерть переїхав 17-річного хлопця (фото)
- У Києві мікроавтобус на швидкості збив поліцейського (фото)
- Автобус зіткнувся з вантажівкою. Під Києвом в ДТП постраждали шестеро іноземців
- Під Одесою в жорсткій аварії загинули три особи, вісім постраждалих (фото, оновлено)