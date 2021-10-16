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В Хмельницком маршрутка столкнулась с легковушкой. Пострадавший застрял в груде металла (фото, видео)

Татьяна Очеретяная
16 октября, 20:52
Полицейские выясняют причины ДТП с маршруткой и легковым авто в Хмельницком – фото и видео с места

В Хмельницком в ДТП попала маршрутка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хмельницком вечером 16 октября маршрутное такси столкнулось с легковушкой. В результате ДТП пострадал один человек.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Авария произошла на улице Трудовой. В ДТП попали автомобили Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Фото: "Сегодня"

На место приехали правоохранители, медики скорой помощи и спасатели.

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Фото: "Сегодня"

В результате столкновения пострадал водитель легковушки.

Фото: "Сегодня"

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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