В Хмельницком маршрутка столкнулась с легковушкой. Пострадавший застрял в груде металла (фото, видео)

В Хмельницком в ДТП попала маршрутка / Фото: Коллаж: Сегодня
В Хмельницком вечером 16 октября маршрутное такси столкнулось с легковушкой. В результате ДТП пострадал один человек.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Авария произошла на улице Трудовой. В ДТП попали автомобили Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.
На место приехали правоохранители, медики скорой помощи и спасатели.
В результате столкновения пострадал водитель легковушки.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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