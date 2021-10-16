У Хмельницькому маршрутка зіткнулася з легковиком. Потерпілий застряг у купі металу (фото, відео)

У Хмельницькому в ДТП потрапила маршрутка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Хмельницькому увечері 16 жовтня маршрутне таксі зіткнулося з легковиком. Унаслідок ДТП постраждала одна людина.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Аварія сталася на вулиці Трудовій. У ДТП потрапили автомобілі Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Фото: "Сьогодні"

На місце приїхали правоохоронці, медики швидкої допомоги і рятувальники.

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Фото: "Сьогодні"

Унаслідок зіткнення постраждав водій легковика.

Фото: "Сьогодні"

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, який стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.