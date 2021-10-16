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У Хмельницькому маршрутка зіткнулася з легковиком. Потерпілий застряг у купі металу (фото, відео)

Тетяна Очеретяна
16 жовтня, 20:52
Поліцейські з'ясовують причини ДТП з маршруткою і легковим авто в Хмельницькому – фото і відео з місця

У Хмельницькому в ДТП потрапила маршрутка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Хмельницькому увечері 16 жовтня маршрутне таксі зіткнулося з легковиком. Унаслідок ДТП постраждала одна людина.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Аварія сталася на вулиці Трудовій. У ДТП потрапили автомобілі Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Фото: "Сьогодні"

На місце приїхали правоохоронці, медики швидкої допомоги і рятувальники.

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Фото: "Сьогодні"

Унаслідок зіткнення постраждав водій легковика.

Фото: "Сьогодні"

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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