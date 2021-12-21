В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП: погибли два человека (фото)

Виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет заключения/Фото: полиция Хмельницкой области, коллаж: "Сегодня"

В Хмельницкой области на трассе Стрый-Кировоград-Знаменка, вблизи с. Климковцы, произошло жуткое ДТП. В аварию попали три автомобиля.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

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Детали ДТП

Как сообщает полиция, в ДТП попали три автомобиля: Ford Mondeo, которым управлял 39-летний водитель, Opel Vivaro, за рулем которого был 35-летний водитель, а также Toyota, которым управлял 36-летний мужчина.

Есть жертвы

На месте дорожно-транспортного происшествия погибли 35-летний водитель Opel Vivaro и 45-летняя пассажирка Ford Mondeo. 39-летнего водителя Ford Mondeo госпитализировали в Хмельницкую областную больницу

Действия правоохранителей

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения.

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В полиции открыли уголовное производство по ДТП/Фото: полиция Хмельницкой области

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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