В Ивано-Франковске готовятся открывать новые COVID-отделения: только 2% больных привиты

Коронавирус распространяется по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске стремительно растет заболеваемость COVID-19. Если в 2020 году в городе умерли 239 человек, то только за 9 месяцев этого года уже 343 жертвы. Также увеличилось и число госпитализаций, из-за чего в городе готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом.

Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив.

Реклама

По его словам, пока ситуация контролируемая.

Реклама

"Можем предположить, что пик заболеваемости придется на конец октября – начало ноября. Наполненность наших больниц сейчас – 70%. Они работают на полную возможность. Уже идет речь, чтобы открывать для ковидных больных дополнительные отделения", - сказал он.

Марцинкив подчеркнул, что из всех госпитализированных только 2% вакцинированы. Однако их состояние не такое тяжелое – они не кислородозависимые.

"Сегодня вакцины AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer доступны во всех наших центрах вакцинации в достаточном количестве. И для первой, и для второй доз", – добавил мэр.

Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводят эксперимент – массово вакцинируют население и проверяют, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.