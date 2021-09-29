В Івано-Франківську готуються відкривати нові COVID-відділення: тільки 2% хворих щеплені

Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківську стрімко зростає захворюваність на COVID-19. Якщо 2020 року в місті померли 239 осіб, то тільки за 9 місяців цього року вже 343 жертви. Також збільшилася і кількість госпіталізацій, через що в місті готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом.

Про це заявив мер Руслан Марцінків.

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За його словами, поки ситуація контрольована.

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"Можемо передбачити, що пік захворюваності припаде на кінець жовтня – початок листопада. Наповненість наших лікарень зараз – 70%. Вони працюють на повні можливості. Вже йдеться, щоб відкривати для ковідних хворих додаткові відділення", – сказав він.

Марцінків підкреслив, що з усіх госпіталізованих тільки 2% вакциновані. Однак їхній стан не такий важкий – вони не кисневозалежні.

"Сьогодні вакцини AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer доступні у всіх наших центрах вакцинації в достатній кількості. І для першої, і для другої доз", – додав мер.

Масова вакцинація спрацює?

У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводять експеримент – масово вакцинують населення і перевіряють, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однією дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

Станом на кінець літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.