В Ивано-Франковске парочка занялась сексом во время онлайн-лекции (видео)

Первокурсница с парнем занялись любовью во время онлайн-лекции / Коллаж "Сегодня"
В Ивано-Франковске парочка студентов решила заняться сексомпрямо во время онлайн-лекции. Про камеру они забыли.
Об этом пишет сайт Ратуша.
Детали
Онлайн-лекция проходила у девушки с первого курса. Но парочка совсем забыла выключить камеру в чате с лектором. Там на них внимание не обращали.
Комментарии
Видео сразу же появилось в социальных сетях и набрало немало комментариев.
"Пожалуй, биологию она изучает исключительно на практике. В роли учителя – сосед по общежитию", – пишут комментаторы.
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