В Івано-Франківську парочка зайнялася сексом під час онлайн-лекції (відео)

Першокурсниця з хлопцем зайнялися коханням під час онлайн-лекції / Колаж "Сьогодн"
В Івано-Франківську парочка студентів вирішила зайнятися сексомпрямо під час онлайн-лекції. Про камеру вони забули.
Про це пише сайт Ратуша.
Деталі
Онлайн-лекція проходила у дівчини з першого курсу. Але парочка зовсім забула вимкнути камеру в чаті з лектором. Там на них увагу не звертали.
Коментарі
Відео одразу ж з'явилося в соціальних мережах і набрало чимало коментарів.
"Мабуть, біологію вона вивчає виключно на практиці. У ролі вчителя – сусід по гуртожитку", – пишуть коментатори.
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