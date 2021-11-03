В Ивано-Франковске полиция не пустила в Киев антивакцинаторов без COVID-сертификатов (видео)

В Ивано-Франковске полиция не пустила в Киев антивакцинаторов без COVID-сертификатов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковске полиция остановила автобус с пассажирами, которые ехали в Киев на акцию против вакцинации от коронавируса. Как оказалось, у людей не было COVID-сертификатов.

Об этом сообщает "Репортер".

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Детали инцидента

Происшествие случилось 2 ноября около 22:00. В транспортном средстве находилось около 35 человек без COVID-документов.

Отмечается, что пассажиры ехали на акцию протестов в Киев против вакцинации от коронавируса.

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Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон

Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации от COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

Перекрыты такие места:

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ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкой

ул. Парковая, 35.

Как защититься от коронавируса?

Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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