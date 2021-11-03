В Ивано-Франковске полиция не пустила в Киев антивакцинаторов без COVID-сертификатов (видео)

В Ивано-Франковске полиция не пустила в Киев антивакцинаторов без COVID-сертификатов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ивано-Франковске полиция остановила автобус с пассажирами, которые ехали в Киев на акцию против вакцинации от коронавируса. Как оказалось, у людей не было COVID-сертификатов.
Об этом сообщает "Репортер".
Детали инцидента
Происшествие случилось 2 ноября около 22:00. В транспортном средстве находилось около 35 человек без COVID-документов.
Отмечается, что пассажиры ехали на акцию протестов в Киев против вакцинации от коронавируса.
Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон
Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации от COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.
Перекрыты такие места:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
- пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкой
- ул. Парковая, 35.
Как защититься от коронавируса?
Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.
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