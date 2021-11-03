В Івано-Франківську поліція не пустила до Києва антивакцинаторів без COVID-сертифікатів (відео)

В Івано-Франківську поліція не пустила до Києва антивакцинаторів без COVID-сертифікатів. Фото: колаж "Сьогодні"
В Івано-Франківську поліція зупинила автобус із пасажирами, які їхали до Києва на акцію проти вакцинації від коронавірусу. Як виявилося, люди не мали COVID-сертифікатів.
Про це повідомляє Репортер.
Деталі інциденту
Подія сталася 2 листопада близько 22:00. У транспортному засобі було близько 35 осіб без COVID-документів.
Зазначається, що пасажири їхали на акцію протестів до Києва проти вакцинації від коронавірусу.
Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків
Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
Перекрито такі місця:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецької
- вул. Паркова, 35.
Як захиститись від коронавірусу?
Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і тяжкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
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