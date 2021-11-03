В Івано-Франківську поліція не пустила до Києва антивакцинаторів без COVID-сертифікатів (відео)

В Івано-Франківську поліція не пустила до Києва антивакцинаторів без COVID-сертифікатів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Івано-Франківську поліція зупинила автобус із пасажирами, які їхали до Києва на акцію проти вакцинації від коронавірусу. Як виявилося, люди не мали COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє Репортер.

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Деталі інциденту

Подія сталася 2 листопада близько 22:00. У транспортному засобі було близько 35 осіб без COVID-документів.

Зазначається, що пасажири їхали на акцію протестів до Києва проти вакцинації від коронавірусу.

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Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків

Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

Перекрито такі місця:

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вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")

пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)

перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,

перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")

перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська

перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецької

вул. Паркова, 35.

Як захиститись від коронавірусу?

Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і тяжкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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