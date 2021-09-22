Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Западной Украины

В Ивано-Франковске обещают 1 млн школе со 100% вакцинированных работников

Татьяна Очеретяная
22 сентября, 08:59
Деньги получит то учебное заведение, которое первым станет со всеми вакцинированными сотрудниками

Школы могут получить миллион за вакцинацию всех сотрудников / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал 1 миллион гривен учебному заведению в городе, если там будут вакцинированы 100% работников. Деньги выделят на развитие инфраструктуры.

Об этом глава города заявил во время совещания горсовета.

Реклама

Читайте также:

Марцинкив уточнил, что миллион получит та школа, которая первая будет иметь 100% вакцинированных от коронавируса сотрудников. Деньги предусмотрены для развития учреждения.

"Миллион гривен тому заведению, которое первым достигнет 100% вакцинированных работников", – сказал мэр города.

Реклама

Читайте другие новости по теме:

Реклама

Реклама