В Івано-Франківську обіцяють 1 млн школі зі 100% вакцинованих працівників

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв 1 мільйон гривень навчальному закладу в місті, якщо там будуть вакциновані 100% працівників. Гроші виділять на розвиток інфраструктури.
Про це глава міста заявив під час наради міськради.
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Марцінків уточнив, що мільйон отримає та школа, яка перша матиме 100% вакцинованих від коронавірусу співробітників. Гроші передбачені для розвитку установи.
"Мільйон гривень тому закладу, яке першим досягне 100% вакцинованих працівників", – сказав мер міста.
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- Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська пообіцяв звільняти підлеглих за відмову від щеплення.
- Також в Івано-Франківську депутатів міськради вирішили вакцинувати, не відриваючи їх від роботи – прямо під час сесії. Для отримання щеплень мер оголосив перерву в 15 хвилин.
- Тим часом у Вінниці за вакцинацію можна отримати машину. Напередодні міська влада оголосила конкурс "Вакцинуйся. Збережи життя", і жителі, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, зможуть поборотися за головний приз – автомобіль.