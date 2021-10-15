В Ивано-Франковской области мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку и скрылся

Мотоциклист сбил ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня
В Калуше Ивано-Франковской области мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку.
Об этом пишет прессслужба полиции.
"По улице Богдана Хмельницкого неизвестный водитель на мотоцикле совершил наезд на 6-летнюю девочку-пешехода, которая с матерью переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе", – говорится в сообщении.
После чего водитель с места происшествия скрылся. От полученных травм ребенок умер по дороге в лечебное учреждение.
На место происшествия немедленно выехали следователи следственного управления областной полиции. Сейчас правоохранители разыскивают водителя-беглеца.
Следователями по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Читайте также
- В Польше микроавтобус с украинцами влетел в грузовик. Пять человек в больнице.
- Под Киевом иномарка на скорости протаранила грузовик. Погибшего вырезали из салона.
- Водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Тернопольской области. Мужчина выехал на встречную полосу.