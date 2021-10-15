В Ивано-Франковской области мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку и скрылся

Мотоциклист сбил ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Калуше Ивано-Франковской области мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку.

Об этом пишет прессслужба полиции.

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"По улице Богдана Хмельницкого неизвестный водитель на мотоцикле совершил наезд на 6-летнюю девочку-пешехода, которая с матерью переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе", – говорится в сообщении.

После чего водитель с места происшествия скрылся. От полученных травм ребенок умер по дороге в лечебное учреждение.

На место происшествия немедленно выехали следователи следственного управления областной полиции. Сейчас правоохранители разыскивают водителя-беглеца.

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Следователями по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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