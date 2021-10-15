На Івано-Франківщині мотоцикліст на смерть збив шестирічну дівчинку і зник

Мотоцикліст збив дитину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Калуші Івано-Франківської області мотоцикліст на смерть збив шестирічну дівчинку.

Про це пише пресслужба поліції.

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"По вулиці Богдана Хмельницького невідомий водій на мотоциклі вчинив наїзд на 6-річну дівчинку-пішохода, яка з матір’ю переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході", – йдеться в повідомленні.

Після чого водій з місця пригоди зник. Від отриманих травм дитина померла по дорозі до лікувального закладу.

На місце події негайно виїхали слідчі слідчого управління обласної поліції. Зараз правоохоронці розшукують водія-втікача.

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Слідчими за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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