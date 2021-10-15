На Івано-Франківщині мотоцикліст на смерть збив шестирічну дівчинку і зник

Мотоцикліст збив дитину / Фото: Колаж: Сьогодні
У Калуші Івано-Франківської області мотоцикліст на смерть збив шестирічну дівчинку.
Про це пише пресслужба поліції.
"По вулиці Богдана Хмельницького невідомий водій на мотоциклі вчинив наїзд на 6-річну дівчинку-пішохода, яка з матір’ю переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході", – йдеться в повідомленні.
Після чого водій з місця пригоди зник. Від отриманих травм дитина померла по дорозі до лікувального закладу.
На місце події негайно виїхали слідчі слідчого управління обласної поліції. Зараз правоохоронці розшукують водія-втікача.
Слідчими за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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