В Ивано-Франковской области ребенок провалился под лед

Ребенок остался жив/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
В Ивано-Франковской области 12-летний мальчик провалился под лед на озере. Инцидент произошел в понедельник, 20 декабря.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Детали
Случай произошел в городе Тысменица. В 16:16 в службу спасения поступило сообщение, что на городском озере под лед провалился 12-летний мальчик и просит о помощи. На место инцидента приехали работники ГСЧС. Однако еще до прибытия спасателей, ребенка из озера достали неравнодушные люди.
Что с мальчиком?
Сразу после того, как ребенка достали, его передали медикам. К счастью, мальчик остался жив.
Что делать, если вы провалились под лед?
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- громко позовите на помощь;
- широко раскиньте руки на края пролома и удерживайтесь от погружения в воду с головой;
- старайтесь осторожно дотянуться до какого-то предмета, что поможет вам удержаться или выбраться на поверхность;
- выбирайтесь на лед без резких движений, налегая на него грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Старайтесь занять своим телом наибольшую площадь на льду;
- выбравшись из проруби, необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, а затем ползти в ту сторону, откуда вы пришли, ведь там прочность льда уже проверена. Ни в коем случае нельзя быстро бежать к берегу, даже если вам этого очень хочется;
- далее необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками нет, выкрутите мокрый и снова оденьте его. Для согревания делайте любые физические упражнения.
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