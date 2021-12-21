В Івано-Франківській області дитина провалилася під лід

Дитина залишилася живою/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

В Івано-Франківській області 12-річний хлопчик провалився під лід на озері. Інцидент стався у понеділок, 20 грудня.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

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Деталі

Випадок стався в місті Тисмениця. О 16:16 до служби порятунку надійшло повідомлення, що на міському озері під кригу провалився 12-річний хлопчик та просить про допомогу. На місце інциденту приїхали працівники ДСНС. Однак ще до прибуття рятувальників, дитину з озера дістали небайдужі люди.

Що з хлопчиком?

Одразу після того, як дитину дістали, її передали медикам. На щастя, хлопчик залишився живим.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу?

зберігайте спокій, не панікуйте;

голосно покличте на допомогу;

широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;

намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;

вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;

вибравшись з ополонки, необхідно відійти від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;

далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігрівання робіть будь-які фізичні вправи.

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