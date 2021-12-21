В Івано-Франківській області дитина провалилася під лід

Дитина залишилася живою/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
В Івано-Франківській області 12-річний хлопчик провалився під лід на озері. Інцидент стався у понеділок, 20 грудня.
Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Деталі
Випадок стався в місті Тисмениця. О 16:16 до служби порятунку надійшло повідомлення, що на міському озері під кригу провалився 12-річний хлопчик та просить про допомогу. На місце інциденту приїхали працівники ДСНС. Однак ще до прибуття рятувальників, дитину з озера дістали небайдужі люди.
Що з хлопчиком?
Одразу після того, як дитину дістали, її передали медикам. На щастя, хлопчик залишився живим.
Що робити, якщо ви провалилися під кригу?
- зберігайте спокій, не панікуйте;
- голосно покличте на допомогу;
- широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;
- намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;
- вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;
- вибравшись з ополонки, необхідно відійти від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;
- далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігрівання робіть будь-які фізичні вправи.
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