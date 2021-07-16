В Каменце-Подольском от взрыва на улице пострадали шесть человек: среди раненых ребенок

СМИ пишут, что подозреваемый – ранее судимый местный житель. Его уже задержали правоохранители

Подозреваемого виновного уже задержали. / Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе 4-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Отмечается, что инцидент случился 15 июля около 19:25 в Каменце-Подольском на улице Розвадовского. Спасателям прохожие заявили, что слышали звуки, похожие на выстрелы.

Как выяснили на месте копы, взорвалась, вероятно, граната.

В результате взрыва пострадали шесть человек – пятеро взрослых и 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в городскую больницу и получают помощь медиков.

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Подозреваемого уже задержали. По предварительной информации, он был пьяным.

Vsim.ua пишет, что задержанный – ранее судимый мужчина. А на сайте ye.ua добавили, что ему 60 лет, и он местный житель. Впрочем, теперь все обстоятельства будут выяснять следователи.

Напомним, под Житомиром прогремел мощный взрыв на празднованиях Ивана Купала.

Кроме того, в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в многоэтажке. После этого начался пожар.