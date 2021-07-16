У Кам'янці-Подільському від вибуху на вулиці постраждало шестеро осіб: серед поранених дитина

Підозрюваного винного вже затримали. / Фото: Нацполиция
У Хмельницькій області стався вибух невідомого пристрою, у результаті якого постраждали шестеро осіб, у тому числі чотирирічна дитина.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Читайте також: Сперечалися під яткою, підірвали гранату – п'ятеро у лікарні. Відео моменту вибуху
Зазначається, що інцидент стався 15 липня близько 19:25 в Кам'янці-Подільському на вулиці Розвадовського. Рятувальникам перехожі заявили, що чули звуки, схожі на постріли.
Як з'ясували на місці копи, вибухнула, ймовірно, граната.
У результаті вибуху постраждали шестеро осіб – п'ятеро дорослих і чотирирічна дитина. Усі вони госпіталізовані до міської лікарні і отримують допомогу медиків.
Підозрюваного вже затримали. За попередньою інформацією, він був п'яним.
Vsim.ua пише, що затриманий – раніше судимий чоловік. А на сайті ye.ua додали, що йому 60 років, і він місцевий житель. Утім, тепер всі обставини з'ясовуватимуть слідчі.
Нагадаємо, під Житомиром прогримів потужний вибух на святкуваннях Івана Купала.
Крім того, у селі Білогородка Київської області стався вибух у багатоповерхівці. Після цього почалася пожежа.
Новини на цю ж тему: