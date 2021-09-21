В Карпатах резко ударили морозы – похолодало до -6

На горе Поп-Иван зафиксировали температуру -6°. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Facebook

В Карпатах во вторник, 21 сентября, ударил мороз. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -6 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный отряд в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 08:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха -6.

На горе Поп Иван Черногорский за сутки температура воздуха упала на 6 градусов / Фото: Facebook

При этом вчера здесь было зафиксировано около 0 и это была самая низкая температура воздуха в сентябре.

Подъем воды в реках и сильное похолодание

Ранее мы сообщали, что во вторник, 21 сентября, на западе страны из-за возможных осадков ожидается подъем уровня воды в реках. 22 и 23 сентября украинцев ждут заморозки.

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Где ожидать подъема воды в реках

Сегодня на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м в створе поста Речица Волынской области, вероятно, поднимется уровень воды (I уровень опасности, желтый). Кроме того, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,2-0,7 м, однако негативных последствий не прогнозируют.

Украинцы почувствуют заморозки

По информации синоптиков, ночью, 22 сентября, в западных областях температура будет колебаться от 0°C до +3°C. 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°C (I уровень опасности, желтый). В Киевской области прогнозируют тоже резкое похолодание до 0-3°C.

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