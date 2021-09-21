У Карпатах різко вдарили морози – похолодало до -6

На горі Піп-Іван зафіксували температуру -6 °. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Facebook

У Карпатах у вівторок, 21 вересня, вдарив мороз. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -6 градусів.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний загін у Facebook.

Повідомляється, що станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря -6.

На горі Піп Іван Чорногірський за добу температура повітря впала на 6 градусів / Фото: Facebook

При цьому вчора тут було зафіксовано близько 0 і це була найнижча температура повітря у вересні.

Підйом води в річках і сильне похолодання

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 21 вересня, на заході країни через можливі опади очікується підйом рівня води в річках. 22 і 23 вересня на українців чекають заморозки.

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Де очікувати підйому води в річках

Сьогодні на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 м в площині посту Річиця Волинської області, ймовірно, підніметься рівень води (I рівень небезпеки, жовтий). До того ж, на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується продовження підйому рівнів води на 0,2-0,7 м, проте негативних наслідків не прогнозують.

Українці відчують заморозки

За інформацією синоптиків, вночі, 22 вересня, в західних областях температура коливатиметься від 0°C до +3°C. 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу і Закарпаття на поверхні грунту можливі заморозки 0-3°C (I рівень небезпеки, жовтий). У Київській області прогнозують теж різке похолодання до 0-3°C.

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