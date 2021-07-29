В Кирилловке 17-летний парень перевернулся на квадроцикле. В каком он состоянии

На месте работали медики скорой помощи – юношу увезли в больницу

После ДТП на квадроцикле пострадавшего увели в больницу. Коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области 17-летний подросток перевернулся на квадроцикле во время движения. Парня с серьезными травмами госпитализировали.

Об этом сообщили в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

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В результате ДТП пострадавший получил такие травмы:

закрытую черепно-мозговую травму;

сотрясение мозга;

ссадины туловища.

Медики скорой помощи госпитализировали юношу в больницу.

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Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу были направлены 23 человека.