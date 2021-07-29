У Кирилівці 17-річний хлопець перекинувся на квадроциклі. У якому він стані

Після ДТП на квадроциклі потерпілого повели в лікарню. Колаж "Сьогодні"
У Кирилівці Запорізької області 17-річний підліток перекинувся на квадроциклі під час руху. Хлопця з серйозними травмами госпіталізували.
Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
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Унаслідок ДТП потерпілий отримав такі травми:
- закриту черепно-мозкову травму;
- струс мозку;
- садна тулуба.
Медики швидкої допомоги госпіталізували юнака до лікарні.
Нагадаємо, раніше у Львівській області на трасі Київ – Чоп зіткнулися два авто. У результаті ДТП одна людина загинула, четверо – травмовані.
Крім того, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. У лікарню були направлені 23 людини.
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