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В Кирилловке гидроцикл врезался в "банан" с людьми – есть пострадавшие

2 августа, 08:00

Татьяна Очеретяная

Вечером 1 августа водный мотоцикл не разминулся с надувным аттракционом

Катание на "банане" едва не закончилось трагедией для отдыхающих. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области, где ранее 17-летний парень перевернулся на квадроцикле, произошло еще одно ДТП, но уже на воде. Гидроцикл протаранил "банан", на котором катались отдыхающие.

Об этом сообщает "Риа Мелитополь".

Что известно об инциденте?

По словам очевидцев, ДТП случилось на пляже 1 августа около 18:00. По предварительной информации, пострадали люди.

Пока полицейские не прокомментировали этот инцидент, все детали выясняются.

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