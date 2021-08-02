У Кирилівці гідроцикл врізався у "банан" з людьми – є постраждалі

Катання на "банані" ледь не закінчилося трагедією для відпочиваючих. Колаж "Сьогодні"
У курортній Кирилівці Запорізької області, де раніше 17-річний хлопець перекинувся на квадроциклі, сталася ще одна ДТП, але вже на воді. Гідроцикл протаранив "банан", на якому каталися відпочивальники.
Про це повідомляє "Ріа Мелітополь".
Що відомо про інцидент?
За словами очевидців, ДТП сталося на пляжі 1 серпня близько 18:00. За попередньою інформацією, постраждали люди.
Поки поліцейські не прокоментували цей інцидент, усі деталі з'ясовуються.
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