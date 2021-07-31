В Кирилловке пьяный отдыхающий напал на полицейского

Мужчину задержали за мелкое хулиганство, но в отделении полиции он не успокоился

Преступление в Кирилловке. Коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области задержали жителя Полтавской области, который неадекватно себя вел на базе отдыха, а после задержания и вовсе напал на полицейского.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

В пятницу вечером в полицию обратился директор одной из баз отдыха на косе Пересыпь и сообщил, что на базе один из отдыхающих находится в неадекватном состоянии, цепляется к гражданам и провоцирует драку. Правонарушитель 1994 года рождения и ранее привлекался к ответственности за корыстные преступления. По данным медиков, мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На замечания прибывших полицейских мужчина не реагировал, находился в возбужденном состоянии и задирался к отдыхающим. Поэтому полиции пришлось надеть на дебошира наручники и повезти в отделение.

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Нападение на полицейского

Находясь в отделении, при составлении административного протокола задержанный нанес сотруднику отдела реагирования патрульной полиции телесные повреждения – удары ногой по туловищу. На место происшествия для пострадавшего полицейского была вызвана скорая, а затем сержант самостоятельно обратился в больницу в Мелитополе, где ему была оказана медицинская помощь.

Нарушитель задержан, открыто уголовное производство по факту нападения на полицейского. Буйному отдыхающему грозит до 5 лет лишения свободы.

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