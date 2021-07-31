У Кирилівці п'яний відпочивальник напав на поліцейського

Злочин в Кирилівці. Колаж "Сьогодні"
У Кирилівці Запорізької області затримали жителя Полтавської області, який неадекватно поводився на базі відпочинку, а після затримання і взагалі напав на поліцейського.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
У п'ятницю ввечері в поліцію звернувся директор однієї з баз відпочинку на косі Пересип і повідомив, що на базі один з відпочивальників перебуває в неадекватному стані, чіпляється до людей і провокує бійку. Правопорушник 1994 року народження і раніше притягувався до відповідальності за корисливі злочини. За даними медиків, чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. На зауваження поліцейських, що прибули, чоловік не реагував, перебував у збудженому стані і задирався до відпочивальників. Тому поліції довелося надіти на дебошира наручники і повезти до відділку.
Напад на поліцейського
Перебуваючи у відділку, під час складання адміністративного протоколу затриманий наніс співробітнику відділу реагування патрульної поліції тілесні ушкодження – удари ногою по тулубу. На місце події для потерпілого поліцейського була викликана "швидка", а потім сержант самостійно звернувся в лікарню у Мелітополі, де йому була надана медична допомога.
Порушника затримано, відкрито кримінальне провадження за фактом нападу на поліцейського. Буйному відпочивальнику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Читайте інші новини по темі:
- У Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка скупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.
- У Кирилівці 17-річний хлопець перекинувся на квадроциклі – підлітка з серйозними травмами госпіталізували.
Новини на цю ж тему: