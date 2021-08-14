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В Кирилловке туристы заметили дельфинов (видео)

Виктория Барановская
14 августа, 17:00
А после недавних штормов вода в море стала намного чище – медуз стало меньше

Недолго животные радовали отдыхающих - вскоре уплыли / Фото: коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке отдыхающие заметили дельфинов, которые плавали совсем недалеко от берега.

Об этом сообщает местное издание 5692.

На видео видно, что дельфины совсем не боялись людей и спокойно плавали возле них. Правда радовали отдыхающих они недолго. Совсем скоро они уплыли.

Интересно, что после нескольких недавних штормов вода в море стала чище. Отдыхающие отмечают, что медуз уже практически нет. Хотя кое-где еще замечают корнеротов.

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Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот . Ожог от него не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.

На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:

  • В случае контакта принять антигистаминный препарат.
  • Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.
  • Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-ным уксусом.

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