В Кирилловке туристы заметили дельфинов (видео)

Недолго животные радовали отдыхающих - вскоре уплыли / Фото: коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке отдыхающие заметили дельфинов, которые плавали совсем недалеко от берега.

Об этом сообщает местное издание 5692.

На видео видно, что дельфины совсем не боялись людей и спокойно плавали возле них. Правда радовали отдыхающих они недолго. Совсем скоро они уплыли.

Интересно, что после нескольких недавних штормов вода в море стала чище. Отдыхающие отмечают, что медуз уже практически нет. Хотя кое-где еще замечают корнеротов.

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Что делать, если ужалила медуза

Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот . Ожог от него не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.

На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:

В случае контакта принять антигистаминный препарат.

Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-ным уксусом.

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