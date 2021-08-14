У Кирилівці туристи помітили дельфінів (відео)

У курортній Кирилівці відпочиваючі помітили дельфінів, які плавали зовсім недалеко від берега.

Про це повідомляє місцеве видання 5692.

На відео видно, що дельфіни зовсім не боялися людей і спокійно плавали біля них. Правда радували відпочиваючих вони недовго. Зовсім скоро вони попливли.

Цікаво, що після кількох недавніх штормів вода в морі стала чистішою. Відпочиваючі відзначають, що медуз вже практично немає. Хоча подекуди ще помічають корнеротів.

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Що робити, якщо вжалила медуза

Найпоширеніший вид медуз в Азовському морі – корнерот. Опік від нього не смертельний, але небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей.

На сайті Держспоживслужби дали такі поради:

У разі контакту прийняти антигістамінний препарат.

Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.

Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

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