В Кировоградской области медсестра напала на пациентку (видео)

Медработницу привлекут к уголовной ответственности из-за нападения на пациентку/Коллаж: Сегодня
В Кировоградской области медсестра ответит за то, что травмировала пациентку. Женщины подрались посреди улицы. Медработница таким образом отомстила за систематические доносы пациентки руководству. Корреспондент "Сегодня" Юлия Бабак взялась распутать эту историю и выяснила много интересных деталей в работе фельдшерско-акушерского пункта, который помпезно открывали два года назад.
На больничной койке Юлия Касимова оказалась после конфликта с медработниками сельской амбулатории. Подрались прямо на улице.
"Санитарка напала на меня, начала давить меня за шею. Крутить шею, давить, после чего я потеряла сознание и оказалась за 100 километров в областной больнице", — рассказала пострадавшая.
По словам заведующего нейрохирургическим отделением Кировоградской областной больницы Игоря Ярошенко, у женщины — черепно-мозговая травма, травма шеи, растяжение мягких тканей, мышц и суставного аппарата.
"На фоне травмы у нее произошла декомпенсация кровотока по позвоночной артерии", — отметил врач.
Подрались женщины из-за того, что имеют разные взгляды на медицинское обслуживание.
"У меня поднялась температура 40 и у моего ребенка также. Круль Ольга отказалась сбивать нам температуру. Нам пришлось в домашних условиях колоться самим", — говорит пострадавшая.
По словам фельдшера Ольги Круль, в ее обязанности не входит делать инъекцию в вену.
"Внутримышечно — да, конечно. Это был тот случай, что проконтролировала нас Юлия Николаевна, что на 4 минутки просто мы выехали, доехали до середины дороги, и уже звонит Любовь Ивановна, что я не отработала", — рассказала фельдшер.
Любовь Ивановна — руководитель фелдшера. Ей пожаловалась пациентка Юлия. Это и возмутило младшую медсестру. Она уверяет: землячку не била. Так произошло случайно.
"Контроль самый сильный. Я не знаю причину. Из-за того, потому что мы там с ней немного перетираемся. И она же к работе постоянно придирается – во сколько я ухожу во сколько я прихожу. Ну это же край. Здесь можно любого человека из себя вывести. Она мне грубо ответила, мы взялись с ней за ручки. Она меня повалила и сверху на меня упала. Я оказалась под ней. Я ее просто взяла за шею и с себя сдвинула", — говорит младшая медсестра Марина Цермолонская.
Люди в деревне — на стороне пациентки. Говорят, что в амбулатории невозможно получить ни укола, ни капельниц. Нет врача и машины. До фельдшера не дозвониться.
"Потому что до обеда они работают, после обеда здесь уже можно голым бегать. Нигде никого не найдешь. Нам от дома до больницы 9 километров. Но нам надо заплатить 250 гривен, поскольку нанимаем машину или такси", — возмущается пациентка Елена Коломиец.
Претензий к работе сельской амбулатории у людей накопилось немало. Два года назад современный медпункт за более 6 миллионов гривен торжественно открыли. А достойных медицинских услуг люди так и не получили. Главный врач районной больницы говорит, что ФАП в Криничуватке содержать нерентабельно.
"Там приходит на прием по 3-4 человека, которых надо все равно дообследовать. Никто у медицинских работников не спрашивал, зачем там строилась амбулатория", — рассказала заведующая Устиновской центральной районной больницы Любовь Сапрыкина.
Пока чиновники думают, как обеспечить работу сельского ФАПа, в полиции против младшей медсестры открыли уголовное производство. За то, что нанесла телесные повреждения, ей грозит штраф или исправительные работы.
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