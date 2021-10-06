У Кіровоградській області медсестра напала на пацієнтку (відео)

Медпрацівницю притягнуть до кримінальної відповідальності через напад на пацієнтку/Колаж: Сьогодні

У Кіровоградській області медсестра відповість за те, що травмувала пацієнтку. Жінки почубилися посеред вулиці. Медпрацівниця таким чином помстилася за систематичні доноси пацієнтки керівництву. Кореспондентка "Сьогодні" Юлія Бабак взялася розплутати цю історію і з’ясувала багато цікавих деталей у роботі фельдшерсько-акушерського пункту, який помпезно відкривали два роки тому.

На лікарняному ліжку Юлія Касимова опинилась після конфлікту з медпрацівниками сільської амбулаторії. Побилися просто на вулиці.

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"Санітарка напала на мене, почала душити мене за шию. Крутити шию, давити, після чого я втратила свідомість й опинилася за 100 кілометрів в обласній лікарні", — розповіла постраждала.

За словами завідувача нейрохірургічного відділення Кіровоградської обласної лікарні Ігоря Ярошенка, у жінки — черепно-мозкова травма, травма шиї, розтягнення м’яких тканин, м’язів і суглобного апарату.

"На фоні травми у неї сталася декомпенсація кровообігу по хребцевій артерії", — зазначив лікар.

Почубилися жінки через те, що мають різні погляди на медичне обслуговування.

"У мене піднялась температура 40 й у моєї дитини також. Круль Ольга відмовилася збивати нам температуру. Нам довелося в домашніх умовах колотися самим", — каже постраждала.

За словами фельдшерки Ольги Круль, в її обов'язки не входить робити ін'єкцію у вену.

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"Внутрішньом'язово — так, звичайно. Це був той випадок, що проконтролювала нас Юлія Миколаївна, що на 4 хвилинки просто ми виїхали, доїхали до середини дороги, і вже дзвонить Любов Іванівна, що я не відпрацювала", — розповіла фельдшерка.

Любов Іванівна — керівниця фельдшерки. Їй поскаржилася пацієнтка Юлія. Це й обурило молодшу медсестру. Вона запевняє: землячку не била. Так сталося випадково.

"Контроль найдужчий. Я не знаю причину. Того, бо ми там з нею трохи перетираємося. І вона ж до роботи постійно чіпляється – в скільки я йду в скільки я приходжу. Ну це ж край. Тут можна будь-яку людину з себе вивести. Вона мені грубо відповіла, ми взялися з нею за ручки. Вона мене повалила і зверху на мене впала. Я опинилася під нею. Я її просто взяла за шию і з себе здвинула", — каже молодша медсестра Марина Цермолонська.

Люди в селі — на боці пацієнтки. Кажуть, що в амбулаторії неможливо отримати ані уколу, ані крапельниць. Немає лікаря та машини. До фельдшера не додзвонитися.

"Бо до обіду вони працюють, після обіду тут вже можна голим бігати. Ніде нікого не знайдеш. Нам від хати до лікарні 9 кілометрів. Але нам треба заплатити 250 гривень, оскільки наймаємо машину або таксі", — обурюється пацієнтка Олена Коломієць.

Претензій до роботи сільської амбулаторії у людей накопичилось чимало. Два роки тому сучасний медпункт за понад 6 мільйонів гривень урочисто відкрили. А гідних медичних послуг люди так і не отримали. Головна лікарка районної лікарні каже, що ФАП у Криничуватці утримувати нерентабельно.

"Там приходить на прийом по 3-4 особи, яких треба все одно дообстежити. Ніхто у медичних працівників не питав, навіщо там будувалася амбулаторія", — розповіла завідувачка Устинівської центральної районної лікарні Любов Саприкіна.

Поки чиновники думають, як забезпечити роботу сільського ФАПу, у поліції проти молодшої медсестри відкрили кримінальне провадження. За те, що завдала тілесні ушкодження, їй загрожує штраф або виправні роботи.

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