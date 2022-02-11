В Кировоградской области врачи "заработали" 2 млн гривен на COVID-сертификатах (фото)

В Кировоградской области поймали врачей на подделке документов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему подделки COVID-сертификатов в медучреждении. В результате врачи-нарушители "заработали" 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, в Кировоградской области 2 семейных врача и медсестра одной из районных поликлиник организовали незаконную схему.

Медсестра определяла "клиентов" и склоняла к подделке документов тех, кто не хотел вакцинироваться. За подделку сертификата о прививке медики требовали 3 тысячи гривен.

После получения средств врачи вносили персональные данные вакцинированного человека в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения eHealth без проведения прививки.

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Таким "бизнесом" врачи занимались больше года. Ежемесячно они вносили 50 фейковых записей о вакцинации граждан. Такая деятельность позволила им "заработать" до 2 млн грн.

В ходе обысков по месту работы злоумышленников правоохранители обнаружили:

журналы регистрации вакцинированных лиц;

мобильные телефоны с поличным.

Что грозит медикам?

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 362 УК Украины. Сейчас врачам-нарушителям планируют сообщить о подозрении.

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Медиков задержала СБУ. Фото: пресс-служба СБУ

В Киеве врач с помощником продавали фейковые COVID-сертификаты

В Киеве разоблачили незаконную деятельность мужчины, который производил и продавал поддельные COVID-сертификаты.

32-летний мужчина искал "клиентов" через соцсети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

Известно, что в этом ему помогала семейный врач, которая вносила недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавала COVID-сертификат. Установлено, что "клиенты" платили за "услугу" 4 000 грн и получали поддельные сертификаты по почте.

Правоохранители провели обыски по месту преступления, где изъяли:

черновики,

банковские карточки,

телефоны,

свидетельства о вакцинации,

ноутбук и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).

Сейчас правоохранители готовят злоумышленникам сообщение о подозрениях. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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