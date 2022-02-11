На Кіровоградщині лікарі "заробили" 2 млн гривень на COVID-сертифікатах (фото)

На Кіровоградщині зловили лікарів на підробці документів. Фото: колаж "Сьогодні"

На Кіровоградщині Служба безпеки України викрила ще одну схему підробки COVID-сертифікатів у медустанові. В результаті лікарі-порушники "заробили" 2 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі

Як стало відомо, у Кіровоградській області 2 сімейні лікарі та медсестра однієї з районних поліклінік організували незаконну схему.

Медсестра визначала "клієнтів" та схиляла до підробки документів тих, хто не хотів вакцинуватися. За підробку сертифікату про щеплення медики вимагали 3 тисячі гривень.

Після отримання коштів лікарі вносили персональні дані вакцинованої людини до журналу реєстрації вакцинованих та до електронної системи охорони здоров'я eHealth без проведення щеплення.

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Таким "бізнесом" лікарі займалися понад рік. Щомісяця вони вносили 50 фейкових записів про вакцинацію громадян. Така діяльність дозволила їм "заробити" до 2 млн. грн.

Під час обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці виявили:

журнали реєстрації вакцинованих осіб;

мобільні телефони на місці злочину.

Що загрожує медикам?

За цим фактом порушили кримінальну справу за ч. 3. ст. 362 КК України. Наразі лікарям-порушникам планують повідомити про підозру.

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Медиків затримала СБУ. Фото: пресслужба СБУ

У Києві лікар із помічником продавали фейкові COVID-сертифікати

У Києві викрили незаконну діяльність чоловіка, який виготовляв та продавав підроблені COVID сертифікати.

32-річний чоловік шукав "клієнтів" через соцмережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації.

Відомо, що в цьому йому допомагала сімейна лікарка, яка вносила недостовірну інформацію до бази даних електронної системи охорони здоров'я та видавала COVID-сертифікат. Встановлено, що "клієнти" платили за "послугу" 4 000 грн та отримували підроблені сертифікати поштою.

Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину, де вилучили :

чернетки,

банківські картки,

телефони,

свідоцтва про вакцинацію,

ноутбук та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 КК ( підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів ) та ч. 3 ст. 362 ( несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютери).

Наразі правоохоронці готують зловмисникам повідомлення про підозри. Їм загрожує до 6 років ув'язнення. Продовжується досудове розслідування.

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