Появились первые фото с места взрыва в Кривом Роге, есть пострадавшие

В Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке. Коллаж: "Сегодня"

В одном из жилых домов Кривого Рога сегодня, 17 сентября, прогремел взрыв. На место происшествия отправились спасатели, скорая и газовая служба.

Об этом сообщает Первый городской.

Около 10:15 к спасателям поступило сообщение о взрыве в девятиэтажке на улице Мухина. Заявительница рассказала, что прогремел взрыв в доме, в котором она проживает.

Спасателям поступило сообщение о взрыве в девятиэтажке на улице Мухина / Фото: Первый городской

В квартире в это время находился 52-летний мужчина с внуками. А в соседней квартире в помощи нуждался 10-летний мальчик. Ребенок сообщил, что помещение наполнилось дымом, а выйти сам он не смог, поэтому спасателям пришлось вскрыть входные двери.

В помощи нуждался 10-летний мальчик, спасателям пришлось вскрыть входные двери / Фото: Первый городской

По словам пресс-службы полиции, причиной взрыв могла стать газовая смесь неизвестного происхождения. Очаг пожара пришелся не на кухню, а на одну из спальных комнат. Огонь повредил имущество на площади 20 квадратных метров.

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Также незначительно пострадал дедушка детей, он отравился продуктами горения. Мужчину доставили в больницу. Специалисты разбираются в ситуации.

Как может взорваться газ?

Причин взрыва бытового газа может быть три:

изношенность коммуникаций;

неисправное оборудование;

небрежность людей.

Газовщики поясняют, что взрывоопасная смесь образует концентрация природного газа на уровне от 5 до 15% по объему в смеси с воздухом. Всего несколько часов и эта смесь может взорваться.

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