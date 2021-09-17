З'явилися перші фото з місця вибуху в Кривому Розі, є постраждалі

У Кривому Розі прогримів вибух в багатоповерхівці. Колаж: "Сьогодні"

В одному з житлових будинків Кривого Рогу сьогодні, 17 вересня, прогримів вибух. На місце події вирушили рятувальники, швидка і газова служба.

Про це повідомляє Перший міський.

Близько 10:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух в дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона проживає.

Рятувальникам надійшло повідомлення про вибух у дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна / Фото: Перший міський

У квартирі в цей час перебував 52-річний чоловік з онуками. А в сусідній квартирі допомоги потребував 10-річний хлопчик. Дитина повідомила, що приміщення наповнилося димом і він сам не може вийти, тому рятувальникам довелося відкривати вхідні двері.

Допомоги потребував 10-річний хлопчик, рятувальникам довелося відкривати вхідні двері / Фото: Перший міський

За словами пресслужби поліції, причиною вибух могла стати газова суміш невідомого походження. Осередок пожежі припав не на кухню, а на одну зі спальних кімнат. Вогонь пошкодив майно на площі 20 квадратних метрів.

Реклама

Також незначно постраждав дідусь дітей, він отруївся продуктами горіння. Чоловіка доставили до лікарні. Фахівці розбираються в ситуації.

Як може вибухнути газ?

Причин вибуху побутового газу може бути три:

зношеність комунікацій;

несправне обладнання;

недбалість людей.

Газівники пояснюють, що вибухонебезпечна суміш утворює концентрація природного газу на рівні від 5 до 15% за обсягом в суміші з повітрям. Всього декілька годин і ця суміш може вибухнути.

Раніше ми писали: