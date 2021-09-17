З'явилися перші фото з місця вибуху в Кривому Розі, є постраждалі

У Кривому Розі прогримів вибух в багатоповерхівці. Колаж: "Сьогодні"
В одному з житлових будинків Кривого Рогу сьогодні, 17 вересня, прогримів вибух. На місце події вирушили рятувальники, швидка і газова служба.
Про це повідомляє Перший міський.
Близько 10:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух в дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона проживає.
У квартирі в цей час перебував 52-річний чоловік з онуками. А в сусідній квартирі допомоги потребував 10-річний хлопчик. Дитина повідомила, що приміщення наповнилося димом і він сам не може вийти, тому рятувальникам довелося відкривати вхідні двері.
За словами пресслужби поліції, причиною вибух могла стати газова суміш невідомого походження. Осередок пожежі припав не на кухню, а на одну зі спальних кімнат. Вогонь пошкодив майно на площі 20 квадратних метрів.
Також незначно постраждав дідусь дітей, він отруївся продуктами горіння. Чоловіка доставили до лікарні. Фахівці розбираються в ситуації.
Як може вибухнути газ?
Причин вибуху побутового газу може бути три:
- зношеність комунікацій;
- несправне обладнання;
- недбалість людей.
Газівники пояснюють, що вибухонебезпечна суміш утворює концентрація природного газу на рівні від 5 до 15% за обсягом в суміші з повітрям. Всього декілька годин і ця суміш може вибухнути.
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