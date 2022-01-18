В Кривом Роге "шпион российской разведки" сообщил о минировании всех школ

Правоохранители все еще проверяют информацию о взрывчатках / Фото: Коллаж: Сегодня
В Кривом Роге на почту СБУ пришло сообщение о заминировании всех учебных учреждений города.
Об этом пишет Telegram-канал "Свои".
О заминировании в Кривом Роге стало известно около 08:00.
"Я – шпион российской разведки, официально заявляю, что заминировал все учебные учреждения города Кривой Рог. Взрыв произойдет в течение 3 часов, или жду карту 50 000 грн. Погибнут тысячи детей. Решать вам", – написал аноним.
Школьников и студентов отпустили домой. Родителям дошкольников пришлось идти в детсады и забирать детей.
Полиция проверяет все учебные заведения.
Волна "минирований" в Украине
В Украине за последние дни "заминировали" десятки построек. 13 января копы искали бомбы в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Поэтому временно закрывали торговые центры и одну школу.
- В Хмельницком "заминировали" школу №6. Сообщение поступило в полицию.
- В Черкассах аноним заявил, что все торговые центры города заминированы.
- В этот же день в Полтаве "заминировали" ТРЦ "Киев".
Пока Киберполиция выясняет, кто стоит за этой волной "минирований". Один ли это человек или за этим стоит несколько нарушителей – устанавливается.
Ранее мы писали:
- Не из-за ковида: школы в Черкассах могут перевести на "дистанционку".
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