В Кривом Роге "шпион российской разведки" сообщил о минировании всех школ

Правоохранители все еще проверяют информацию о взрывчатках / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге на почту СБУ пришло сообщение о заминировании всех учебных учреждений города.

Об этом пишет Telegram-канал "Свои".

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О заминировании в Кривом Роге стало известно около 08:00.

"Я – шпион российской разведки, официально заявляю, что заминировал все учебные учреждения города Кривой Рог. Взрыв произойдет в течение 3 часов, или жду карту 50 000 грн. Погибнут тысячи детей. Решать вам", – написал аноним.

Школьников и студентов отпустили домой. Родителям дошкольников пришлось идти в детсады и забирать детей.

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Полиция проверяет все учебные заведения.

Волна "минирований" в Украине

В Украине за последние дни "заминировали" десятки построек. 13 января копы искали бомбы в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Поэтому временно закрывали торговые центры и одну школу.

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В Хмельницком "заминировали" школу №6. Сообщение поступило в полицию.

В Черкассах аноним заявил, что все торговые центры города заминированы.

В этот же день в Полтаве "заминировали" ТРЦ "Киев".

Пока Киберполиция выясняет, кто стоит за этой волной "минирований". Один ли это человек или за этим стоит несколько нарушителей – устанавливается.

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